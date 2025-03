Tidlig tilgang til den koselige bybyggeren City Tales - Medieval Era starter 22. mai

HQ

Det er mange indiespill for tiden som bruker merkelappen "koselig" for å definere opplevelsen sin, men i dag har vi sett et som virkelig holder det det lover. City Tales - Medieval Era ble annonsert sent i fjor og hadde stor suksess med demoen sin på Steam Next Fest nylig.

Og nå ser det ut til at det nesten er klart for at spillerne kan begynne å befolke landene sine og bygge slott. Under Future Games Show Live ble det kunngjort at tidlig tilgang vil begynne 22. mai. City Tales lar oss gå inn i rollen som en middelalderherre som styrer rikets form og vekst. Fortellingen vil stå sentralt i spillets utvikling, med en rekke bipersoner som med sin kunnskap vil hjelpe byen vår til å vokse og blomstre. Og vi vil helt sikkert trenge deres hjelp, for et annet av hovedtrekkene i spillet, til tross for utseendet, er et komplekst økonomisystem med over 50 forskjellige typer ressurser og mer enn 60 typer bygninger.

Du kan sjekke ut den nye traileren og noen skjermbilder av City Tales - Medieval Era nedenfor. Og hvis du vil prøve det og du gikk glipp av det før, er demoen tilgjengelig igjen på Steam - grip øyeblikket!