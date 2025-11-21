Masters of the Universe -filmen er "fantastisk"

HQ

Etter et tiår med rykter så det ut til at Netflix endelig var på sporet med en seriøs Masters of the Universe-reboot. Dessverre fikk den animerte innsatsen deres en del kritikk (ikke minst fordi He-Man i all hovedsak var fraværende i den første sesongen), og Amazon/MGM plukket opp rettighetene i stedet.

Innspillingen av Masters of the Universe-filmen ble avsluttet i sommer, og det sies at den første traileren ikke er så langt unna, noe som virker sannsynlig med tanke på at den skal ha premiere 5. juni. HeMania.com melder nå at filmselskapet har vist testpublikummet uferdige versjoner av filmen, og ifølge The John Campea Show har responsen vært overveldende:

"Jeg snakket med noen som har sett He-Man. Som har sett den i et tidlig stadium, og de sa: 'Den er fantastisk'. Og dette er ikke noen som har noe med det å gjøre. Dette er ikke noen som har noe å tjene på det. De sa at den er fantastisk. De sa de var helt sjokkerte. Helt overrasket. Men de sa at den var fantastisk."

Hvis Masters of the Universe kan overbevise folk til tross for uferdige spesialeffekter vil den forhåpentligvis være enda mer overbevisende når den er ferdig.

Filmen er regissert av Travis Knight, som tidligere har regissert filmen Bumblebee og har hatt tre Oscar-nominasjoner. Den har også en stjernespekket rollebesetning med Morena Baccarin som The Sorceress, Idris Elba som Man-At-Arms, Jared Leto som Skeletor, Alison Brie som Evil-Lyn, Camila Mendes som Teela, og Nicholas Galitzine i hovedrollen som prins Adam/He-Man.

Hva tror du om sjansene for at dette blir en god film?