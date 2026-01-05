Tidligere Alfa Romeo/Sauber F1-kjører Zhou Guanyu blir reservefører i Cadillac

HQ

Zhou Guanyu, 26 år gammel kinesisk sjåfør som konkurrerte for Alfa Romeo (senere omdøpt til Sauber) mellom 2022 og 2024 (den eneste kinesiske sjåføren som har gjort det), vil jobbe for Cadillac i 2026-sesongen som reservefører.

I sine tre sesonger som hovedfører i F1 vant Guanyu bare henholdsvis 6, 6 og 4 poeng, og endte på sisteplass i 2024. Guanyu ble deretter ansatt som reservefører for Ferrari i fjor, men har nå sluttet seg til det nye Cadillac-prosjektet, det ellevte laget på gridden, som debuterer denne sesongen, med Valtteri Bottas og Sergio Pérez som hovedførere.

"Dette er et av de største og mest spennende nye prosjektene som sporten noensinne har sett", sier Guanyu. "Jeg har jobbet med både Graeme og Valtteri i mange år i ulike roller, så det å bli med i teamet føles som å bli en del av familien igjen", med henvisning til Graeme Lowdon, Cadillacs teamsjef.

Guany blir dermed en del av Colton Herta (25), som også skal jobbe for Cadillac som reservefører i år. Amerikaneren, som tidligere har kjørt Indycar, skal kjøre Formel 2 i år, slik at han kan samle nok lisenspoeng til å kvalifisere seg til FIAs superlisens som er nødvendig for Formel 1. Det er ventet at Herta, på grunn av sin popularitet i USA, vil ende opp med å ta en av Cadillacs hovedførerseter når Bottas (36) eller Pérez (35) legger opp. Vil Zhou Guany være en konkurrent i hans ambisjoner om å nå Formel 1?