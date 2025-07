Tidligere ansatt avslører at Bend Studio har "Flere kansellerte / uanmeldte prosjekter"

HQ

Bend Studio har hatt en veldig tragisk historie, og leverte det svært anerkjente og vellykkede Days Gone til PlayStation 4. Men Sony mente likevel at det solgte for lite og ga ikke grønt lys til en oppfølger.

Siden den gang har tungvektere hoppet av, prosjekter har blitt startet og lagt ned, og bortsett fra støtteroller har ikke studioet gitt ut noe siden Days Gone fra 2019 - og de har ikke noe på gang, så vidt vi vet. Nå gjør Bluesky-brukeren Timur222 oppmerksom på hvor rotete ting har vært ved å lenke til den tidligere ansatte Jacob Fieths LinkedIn-side. Sistnevnte skriver at han jobbet med "Multiple cancelled/unannounced projects" og lister opp seks elementer.

Vi vet ikke om alle disse faktisk er forskjellige spill, men noen av dem er det åpenbart - og vi vet selvfølgelig ikke om han var involvert i alle studioets prosjekter, så det kan være flere som ikke engang er nevnt.

Det er foreløpig ukjent hva Bend Studio jobber med, men tidligere i år ble det bekreftet at et av prosjektene deres hadde blitt lagt ned av Sony, og at mange ansatte mistet jobben.