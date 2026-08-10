Tidligere ansatte hos ledende selskaper innen AI-teknologi sier at de jobber minst 70 timer i uken

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En av de viktigste fordelene med AI, ifølge mange av de store teknologiselskapene som har skrytt av den de siste årene, har vært at den skal gjøre livet enklere og mer praktisk. Du vil kunne lage et regneark, en agenda, ja til og med en kortfilm, på sekunder eller minutter, og arbeidsdagen din vil bli betydelig kortere takket være dette. Ifølge en rapport fra BBC News, der tidligere ansatte hos Meta, OpenAI og andre selskaper ble intervjuet, ser det imidlertid ut til at AI ikke gjør livet enklere for alle.

En tidligere ansatt hos OpenAI, som forlot selskapet i fjor, sa at de jobbet minst 70 timer i uken, og at tallet økte til 90 timer hvis de befant seg i det de store teknologiselskapene kaller en «sprint». En «sprint» er betegnelsen på perioden før lanseringen av en stor funksjon eller app, som krever at de ansatte jobber ekstra timer for å få det gjennomført. Tenk på «crunch» i forbindelse med spillbransjen.

En tidligere ansatt hos Meta sa også at det nå finnes noe som kalles «drafting», der en ansatt kan bli flyttet til et annet team med svært kort varsel og uten mulighet til å protestere, ettersom de blir presset til å utføre mer AI-arbeid for å håndtere presserende oppgaver. «Du kan ikke si nei – og hvis du gjør det, må du si opp», sa den tidligere ansatte.

Ny forskning tyder også på at innføringen av AI på arbeidsplassen bare gjør arbeidsbelastningen tyngre. Neil Thompson fra MIT sa at i store teknologiselskaper blir den tiden man tilsynelatende sparer ved å bruke AI-verktøy, deretter spist opp av å gjøre endringer, «implementere dem og sørge for at de fungerte»,