Tidligere Arsenal- og Atlético de Madrid-spiller Thomas Partey tiltalt for fire tilfeller av voldtekt og seksuelle overgrep

HQ

Thomas Partey, ghanesisk midtbanespiller som tidligere spilte i Arsenal, er tiltalt for fem tilfeller av voldtekt og ett tilfelle av seksuelle overgrep, for hendelser med tre kvinner mellom 2021 og 2022, alle i London. Fredag 4. juli bekreftet den britiske påtalemyndigheten (CPS) at Partey hadde godkjent tiltalen mot fotballspilleren, etter å ha gjennomgått en "omfattende bevismappe" fra Metropolitan Police, som gjennomførte etterforskningen som startet i februar 2022.

Partey hadde faktisk vært under mistanke for seksuelle overgrep siden en artikkel i The Telegraph i juli 2022 rapporterte at en Premier League-spiller hadde blitt arrestert under mistanke, men av juridiske årsaker ble navnet hans ikke offentliggjort. Partey fortsatte deretter å spille med Arsenal, regelmessig i startelleveren, frem til kontrakten hans gikk ut 30. juni 2025, og ble ikke fornyet.

Arsenal avviste å kommentere saken, og minnet bare om at "spillerens kontrakt gikk ut 3. juni" og at "på grunn av pågående rettssaker er klubben ikke i stand til å kommentere saken. Partey skal møte i retten 5. august, og advokaten hans sier at Partey "ønsker muligheten til endelig å renvaske navnet sitt velkommen".