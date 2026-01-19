Tidligere Assassin's Creed-franchisesjef saksøker Ubisoft for 1,3 millioner dollar

HQ

Sent i fjor oppdaget vi at tidligere Assassin's Creed-franchisesjef Marc-Alexis Côté hadde forlatt Ubisoft. Ifølge Côté selv var dette ikke en gjensidig beslutning, og hvis du trenger ytterligere bevis på det, saksøker han ikke sin tidligere arbeidsgiver for 1,3 millioner CAD (i underkant av en million USD).

Som rapportert av Radio-Canada og fanget opp av PC Gamer, inkluderer Côtés søksmål to årslønner samt en stor sum for moralsk skade. Det antas at Côtés "innflytelse ville ha smuldret opp" hvis han hadde tatt den foreslåtte stillingen i Vantage Studios, det nye selskapet som skal håndtere alle Ubisofts store franchiser i fremtiden.

Côté anså rollen i Vantage, som ville ha sett ham som produksjonssjef, som rapporterte til franchisesjefen, som en degradering, noe som førte til det han mener er en konstruktiv oppsigelse. Det er når arbeidsforholdene blir så dårlige at en ansatt ikke har noe annet valg enn å si opp.

Côté håper også at retten kan oppheve konkurranseklausulen hans, noe som vil gjøre det mulig for ham å bli ansatt av andre selskaper i spillbransjen. Côté har ennå ikke kommentert saken, og hans advokat Catherine Asselin Jobin har kun uttalt følgende i en e-post: "Côté håper på en forhandlet, rask og tilfredsstillende løsning på situasjonen."