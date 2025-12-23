Tidligere Barcelona-manager Joan Peñarroya slutter seg til Partizan fra Beograd, og vil snart møte Barça

HQ

FC Barcelona sparket i forrige måned sin Basket-manager, Joan Peñarroya, etter en rekke skuffende resultater i den hjemlige og europeiske ligaen. Siden da har hans erstatter Xavi Pascual forbedret resultatene merkbart, og laget ligger nå på femteplass i Liga ACB og på andreplass i EuroLeague.

Peñarroya, som hadde signert en toårskontrakt med FC Barcelona i juni 2024, fikk sparken og har nå funnet seg en ny skjebne: den serbiske klubben Partizan fra Beograd. Đoan Penjaroja, som det er oversatt fra kyrillisk, erstatter Željko Obradović.

Partizan ligger for øyeblikket på 17. plass i EuroLeague, en turnering de sist vant i 1992. Sist gang de nådde de fire siste plassene var i 2010. For bare to måneder siden slo Peñarroyas Barcelona Partizan i EuroLeague. De to lagene skal møtes igjen, og Peñarroya kommer faktisk tilbake til Palau Blaugrana 9. januar, denne gangen som gjest: Det skal bli interessant å se hvordan fansen tar imot ham.

Det er første gang Peñarroya trener utenfor Spania (med unntak av Andorra, som spiller i den spanske Liga ACB). Han har tidligere trent Baskona og Valencia, og vant FIBA Champions League med Burgoas i 2020 og 2021.