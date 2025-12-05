Tidligere Barcelona- og Manchester City-stjerne kaller Guardiola "en slange"

HQ

Yaya Touré, ivoriansk landslagstrener som for tiden jobber som assistenttrener for Saudi-Arabias landslag, og tidligere midtstopper for lag som Barcelona og Manchester City, har gått hardt ut mot Pep Guardiola, som han jobbet for i Barcelona og Manchester, og kaller ham "en slange".

Touré følte seg degradert av Guardiola i Barcelona mellom 2009 og 2010, som foretrakk Sergio Busquets, og spilte bare ni kamper i startoppstillingen i sin siste sesong, før han ble solgt til Manchester City i 2010. Der ble han en av lagets viktigste spillere... helt til Pep Guardiola kom til i 2016, og Touré nok en gang ble satt på benken. Det dårlige forholdet mellom de to fortsatte helt til Touré forlot klubben i 2018 og gikk til Olympiakos.

Tourés agenter og Touré selv har kritisert Guardiola offentlig mange ganger: I 2018 sa Touré, ifølge Marca, at han ønsket å være "den som knuste Guardiola-myten: "Jeg har inntrykk av at han var sjalu, at han tok meg for en rival, at han gjorde alt for å ødelegge min siste sesong. Han var grusom mot meg", og antydet at det hadde noe med rase å gjøre: "Det kom til et punkt der jeg spurte meg selv om det var på grunn av fargen min. Jeg er ikke den første, andre Barcelona-spillere har også stilt spørsmålet".

"Jeg ser ikke en mann, jeg ser en slange"

Åtte år senere snakket Yaya Touré, som nå er 42 år, igjen om Guardiola på ZACKs YouTube-kanal (via DailyMail), og sa at "I don't see a man, I see a snake".

Touré mintes øyeblikket da han dro til Manchester City, og sa "Barcelona-treneren ringer meg da og sier: "Du må komme tilbake, det er viktig." Kona mi sier til meg: "Skal du høre på det tullet? Han behandlet deg som dritt, og nå vil han at du skal bli, og du skal bli? La oss dra til Manchester."

"Fyren lot meg ikke spille hele året, og på slutten av året briljerer jeg i VM (2010), og så tar han meg med til Barcelona. Kona mi fortalte meg om ham. "Sheytan, han er ikke en mann, han er ond." Hun ser på ham som en negativ person."

Yaya Touré fikk aldri ordnet opp i forholdet til Pep Guardiola. Den spanske treneren sa før Tourés siste kamp med City i 2018 at Touré var "en av de viktigste spillerne i klubbens historie".