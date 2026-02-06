Tidligere Barcelona-president hevder utbetalinger til Negreira var normale, og sier Real Madrid skader fotballen

HQ

Tidligere FC Barcelona-president Joan Gaspart vitnet fredag om Negreira-saken, som etterforsker utbetalinger på mer enn syv millioner euro fra klubben til den tidligere visepresidenten i CTA (den spanske dommerkomiteen), José María Enríquez Negreira, mellom 2001 og 2018.

Gaspart var visepresident i klubben mellom 1978 og 2000, og president mellom 2000 og 2003, da han trakk seg på grunn av dårlige sportslige resultater og økonomisk krise. Utbetalingene til Negreira startet da han var president og fortsatte med andre presidenter og inkluderte Negreiras sønn, men Gaspart (81) sa til retten at disse utbetalingene var "normale" fordi alle spanske lag har speidere, mellommenn og folk som utarbeider alle slags rapporter.

Han hevdet også at fordi klubbene betaler rundt tusen fakturaer hver måned, visste han ikke at de betalte Negreira, som han ikke kjente personlig, og insisterte på at utbetalingene til den tidligere visepresidenten i CTA var "de samme" som de som ble gjort til speidere, mellommenn og andre personer som utarbeidet rapporter.

"Jeg ønsker ikke å kommentere hva slags kontrakter Barça inngår. De inngår tusen kontrakter i måneden. Jeg kjente ham ikke. Han utarbeidet rapporter som gjøres av alle lag i verden. Jeg vet ikke om han var speider, men han ga informasjon om forskjellige saker, forklarte han.

Han forsvarte seg med at klubben aldri hadde gjort noe ulovlig. "Jeg sa til dommeren at enhver president (i Barça), inkludert meg selv, hvis jeg hadde visst at det foregikk ulovlig aktivitet, ville jeg ikke ha tillatt det".

"Barça har aldri, fra Gamper Trophy ble grunnlagt til den dagen jeg dør, begått noen ulovlig handling. Og det er ulovlig å bestikke en dommer for å favorisere deg. Jeg forstår ikke hvorfor de vil at noen skal tro det, tvile på det, eller i det hele tatt tro det", og klandrer Real Madrid for å ha blandet seg inn i saken (som saksøker i Negreira-saken), og sier at de skader fotballen som helhet.