Tidligere BioWare-ansatte saksøker studioet ved en kanadisk domstol for å ha nektet dem avgangsvederlag

De fleste er enige om at BioWare, som lenge ble ansett som et av de beste rollespillstudioene, ikke lenger er hva det en gang var. Spillernes tillit ble knust av fiaskoen med deres siste store prosjekter, Mass Effect: Andromeda og, fremfor alt, Anthem. For tiden jobber de med Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4, som de håper å gjenvinne noe av glansen med.

Imidlertid ser det tilsynelatende ikke bra ut i bedriftskulturen ... En tweet på X fra Jon Renish, BioWares tidligere teknologidirektør, forteller at 50 ansatte i det Edmonton-baserte studioet i Canada ble sagt opp i august i fjor uten etterlønn (Renish var antakelig en av dem, ifølge LinkedIn-profilen hans). Noen av hans tidligere kolleger som også ble sagt opp, hadde jobbet i studioet i mer enn 16 år, og hadde tidligere stått bak suksessene Mass Effect og Dragon Age (og jobbet med det kommende Dreadwolf). Ifølge Renish har disse arbeiderne ikke bare ikke fått noen økonomisk kompensasjon, men heller ingen avtalte ytelser (som for eksempel helsedekning), og de kan ikke engang legge til i porteføljen sin at de har jobbet på Dreadwolf. Saken har eskalert, og de har gått sammen om å bringe situasjonen, som er ulovlig i henhold til kanadisk lov, inn for retten.

Dette er bare enda et bevis på at arbeidsplassene i de store selskapene i bransjen er i ferd med å forvitre, noe vi har sett gjennom hele 2023. Epic Games, 343 Industries og til og med Naughty Dog har kuttet i staben, og flere studioer har til og med måttet stenge.