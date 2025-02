Tidligere BioWare- og Epic-utviklere går sammen om å skape fantasy-action-RPG Cloudheim

Veteraner fra studioer som EA, BioWare, Epic Games, Disney og flere andre har gått sammen om å danne Noodle Cat Games og introdusere oss for Cloudheim, et nytt action- og overlevelsesrollespill som kombinerer mange moteord i et morsomt og fargerikt eventyr.

Cloudheim I dette spillet kan du og opptil tre av vennene dine begi dere inn i en ødeleggbar verden med fysikkbaserte kamper, slik at magien din kan gjøre mer skade når du utnytter spillets systemer.

"Kjernespillet vårt begynte med et enkelt spørsmål - hva om vi tar sjongleringen fra kampspill og gjør den til kampfundamentet i et actionrollespill med samarbeid?" sier Noodle Cat Games' grunnlegger og administrerende direktør David Hunt via en pressemelding. "Bland inn en hjemsøkende vakker verden, en kaotisk symfoni av fysikkkombinasjoner og basetilpasning - det er Cloudheim. Vi gleder oss til å se det kreative kampspillet som spillerne oppdager og deler med vennene sine."

I tillegg til å slåss mot skapningene du møter, kan du bli venn med andre, løse gåter og finne håndverksmaterialer som du kan bruke på den enorme flygende skilpadden som fungerer som spillets nav.

Cloudheim Målet er å lansere spillet i 3. kvartal 2025 til PC, Xbox Series X/S og PS5.