Tidligere BioWare-skribent tror ikke studioet har noen stor fremtid under den nye EA-avtalen

I går fikk vi en av de mest sjokkerende nyhetene vi har sett så langt i år, da EA ble kjøpt av PIF, Silver Lake og Affinity Partners for hele 55 milliarder dollar. EA-oppkjøpet vil sannsynligvis ha store ringvirkninger i og utenfor selskapet, og mens noen kanskje feirer dette trekket, er andre bekymret for selskapets fremtid.

Spesielt mener den tidligere BioWare-forfatteren Trick Weekes at dette kan være en stor fartshump i veien for RPG-studioet. I et innlegg på Bluesky (som fanget av PCGamer) skisserte Weekes at de tror EA ikke lenger vil være så mye av en fan av BioWares "homofile ting", ettersom de nye eierne av studioet vil være mer fokusert på EAs sports- og skytespilltitler.

Weekes antyder at dette til og med kan føre til nedleggelse av BioWare, noe det har blitt spekulert i allerede før EA ble kjøpt opp. Etter lanseringen av Mass Effect Andromeda, Anthem og nå det underpresterende (etter EAs standarder) Dragon Age: The Veilguard, begynner det å bli vanskeligere å se en lys fremtid for den legendariske RPG-utvikleren.

Det nye Mass Effect er selvfølgelig under utvikling, men siden det neppe kommer ut før slutten av dette tiåret, må vi vente og se hvilken fremtid BioWare har under den nye ledelsen i EA.