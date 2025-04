Tidligere Blizzard-sjef kritiserer Switch 2: Mangler kraft og er for dyr

HQ

Reaksjonene på den nylige Nintendo Switch 2 Direct har mildt sagt vært brede og blandede. Noen stiller spørsmål ved prisingen, for eksempel den tidligere Blizzard -sjefen Mike Ybarra, som har sluttet seg til samtalen når han uttrykker sin misnøye med konsollen i et innlegg på sosiale medier. Ybarra anklaget blant annet Switch 2 for å tilby altfor begrenset ytelse, være for dyr, og at han mye heller vil holde seg til PC foreløpig.

I kommentarene til innlegget antydet Ybarra også at han tydeligvis tviler på konsollens evne til å håndtere høyere oppløsninger og bildefrekvenser, med tanke på hvordan både PlayStation 5 og Xbox Series X allerede har problemer med det, som begge er langt kraftigere enn Switch 2.

"Etter å ha bygget konsoller og sett markedsføring på jobb, må du aldri tro på bilderammer i markedsføringsmateriale før tredjepartsfolk tester det og publiserer resultater i spill. Det er mindre kraftig vs. dagens konsoller, og de gjør knapt 4K 60 jevnt."

Sjekk ut Ybarras fulle tanker i X-tråden nedenfor.

Synes du prisen er rimelig i forhold til ytelsen?