Tidligere Blizzard-sjef Mike Ybarra kritiserer "dette er en Xbox"-kampanje

Plukk opp nesten hvilken som helst enhet med en skjerm, og Microsoft vil fortelle deg at det er en Xbox. Med plattformeieren som ønsker å investere mer i skyspill og enheter som streamer spill fra et Game Pass-bibliotek, trenger du ikke å bruke hundrevis av dollar på en konsoll lenger. Det er i det minste essensen av selskapets nylige markedsføringskampanjer.

Noen som ikke er en fan er ex-Blizzard-president Mike Ybarra. På Twitter/X mener Ybarra at Microsoft bør droppe kampanjen som helhet, ettersom den ikke setter spill i sentrum for strategien. "Feil idé, feil tidspunkt. Xbox handler om spill - spill styrer alltid verden", skrev han. "Hvis de ikke har paritet mellom konsollen og en hvilken som helst annen 'enhet', så er det bare ikke en Xbox. Forvirrende - den som kom opp med dette, spiller tydeligvis ikke spill."

Xbox-konsoller, PC-er, Meta Quest-hodesett, håndholdte PC-er, smart-TV-er, mobiltelefoner, den nylig lanserte ASUS Xbox ROG Ally. De lar deg alle dykke inn i Game Pass-biblioteket ditt, men det har ikke hjulpet kritikerne til å føle seg mer rolige om fremtiden til Xbox. Ettersom eksklusivitet ser ut til å høre fortiden til og Game Pass fortsatt er veldig mye i fremtiden for Xboxs tenkning, sliter noen fans med å tro Sarah Bonds ord om at maskinvare er i planene fremover.