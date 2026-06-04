Tidligere Blizzard-sjef sier God of War: Laufey er en "merkelig take for IP"

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Sonys event på tirsdag var knapt ferdig med presentasjonen av God of War: Laufey da God of War-skaperen David Jaffe benyttet anledningen til å kritisere spillet i harde ordelag, og uttalte i klare ordelag at "det er forferdelig" før han fortsatte med å hevde at det ikke vil selge særlig godt og at det ikke føles som God of War.

Nå får han uventet støtte fra Mike Ybarra, en tidligere Xbox-sjef (selv om han i dag stort sett er kritisk til alt som har med Microsoft å gjøre) og senere sjef for Blizzard i mange år. Han skriver på X at det er et "merkelig grep for IP-en", og at han er enig med Jaffe, og legger til: "Jeg kunne ikke la være å lure på hva jeg i det hele tatt så ..."

Da noen ba ham om å utdype, skrev Ybarra at den nye hovedpersonen Faye er en av hovedårsakene til at han ikke liker God of War: Laufey, og trakk en parallell til Halo 5, der Spartan Locke erstattet Master Chief, noe fans hatet :

"I utgangspunktet ønsker folk å spille hovedpersonen i IP-en. Det er en jobb for studioene å bygge en sterk emosjonell forbindelse mellom hovedpersonen og spilleren. I dette tilfellet Kratos.

"Husker du da Halo 5 hadde Locke i 12 av de 15 oppdragene - det var det samme. Det gikk ikke så bra. Folk vil spille og føle kraften til Master Chief."

Det er fortsatt uklart når God of War: Laufey vil bli utgitt, annet enn at Sony sier at det vil skje "snart." Som vi rapporterte tidligere i dag, mener Bloomberg-journalisten Jason Schreier at dette betyr før 2028, men sannsynligvis ikke i år.