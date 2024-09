Tidligere Blizzard-sjef tror ikke konsollene vil dø ut

HQ

Den tidligere sjefen for Blizzard, Mike Ybarra har fortsatt sterk tro på konsollenes fremtid.

Samtidig tok han et sveip på Microsoft, og sa at de som taper konsollkrigen liker å spre en falsk fortelling om at konsollmarkedet er på klippene. Interessant nok forlot Ybarra Blizzard tidligere i år etter at Microsofts kjøp av Activision gikk gjennom.

Før han begynte på Blizzard, jobbet han for Microsoft og spesielt med Xbox i over 20 år, så det han sier har selvsagt stor tyngde ettersom han har mye innsikt i bransjen.

Det er neppe noen hemmelighet at Xbox Series X/S ikke presterer like godt som PlayStation 5 og Nintendo Switch. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig hvor langt bak Xbox ligger, ettersom Microsoft har sluttet å rapportere salgstall for enhetene.

Hva tror du om konsollenes fremtid?