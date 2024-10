Tidligere Blizzard-sjefens nye spill vil omdefinere sofasamarbeid

Det er få ting som er mer pinlig enn å ha venner på besøk bare for å innse at du ikke har det rette antallet kontrollere som trengs for spillkvelden. Men som vi lærte av Diablo: Immortal, har dere faktisk telefoner, så Dreamhaven - studioet bak Sunderfolk - bestemte seg for at de ville være ganske gode kontrollere.

Sunderfolk Dreamhaven prøver å omdefinere hva sofasamarbeid kan være. Under ledelse av den tidligere Blizzard-sjefen Mike Morihaime har Dreamhaven laget et taktisk actionspill der du og vennene dine skal lede menneskelignende dyrefigurer gjennom et top-down-eventyr, bekjempe ondskap og løse gåter.

Du kan bygge karakteren din og møte større utfordringer etter hvert som du går videre, noe som gjør det litt som et virtuelt bordspill, men uten at noen har den utakknemlige oppgaven med å være DM. Sjekk ut spilltraileren nedenfor for mer informasjon.