Tidligere Borussia Dortmund-trener Edin Terzić blir ny hovedtrener i Athletic Club

Den bosniske fotballmanageren Edin Terzić har blitt valgt som ny hovedtrener for Athletic Club, og erstatter Ernesto Valverde, som bekreftet at han går av ved sesongslutt, etter å ha vært trener i ti år i tre perioder, og er den treneren som har sittet lengst.

Terzić, som ble født i Vest-Tyskland av en bosnisk far og en kroatisk mor, og tilbrakte hele sin fotballkarriere i de lavere ligaene i Tyskland, ble bedre kjent som speider og assistenttrener for Borussia Dortmund, i tillegg til andre roller i West Ham og Besiktas, før han til slutt ble Dortmunds hovedtrener i desember 2020 til juni 2021, vant DFB-Pokal i 2021, for så å returnere i mai 2022 til juni 2024, og tok laget til Champions League-finalen i 2024. Han sa opp etter eget ønske kort tid etter finalen, og har ikke jobbet siden.

Hans utnevnelse i Athletic Club Bilbao varer til 2028, og vil bli offisielt presentert etter at inneværende sesong er over, for øyeblikket med fokus på "fire avgjørende gjenværende kamper", og en hyllest til Ernesto Valverde, som nettopp har rundet 500 kamper ved roret for laget. Athletic Club ligger for øyeblikket på åttendeplass med 44 poeng, og må forbedre seg hvis de ønsker å spille Europa League eller Conference League neste sesong.