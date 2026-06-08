Tidligere Carlos Alcaraz-trener fordømmer å ha blitt feilsitert av en italiensk avis angående Alcaraz' kjøp av en yacht

HQ

Juan Carlos Ferrero, tidligere trener for Carlos Alcaraz, har kommet med en uttalelse etter at han ble feilsitert i et intervju med Il Corriere Della Sera. Den italienske avisen siterte Ferrero på at "med meg ville han ikke ha kjøpt en yacht til 9 millioner euro", med henvisning til tennisspillerens nylige kjøp av en yacht.

I virkeligheten var det som skjedde i intervjuet at det italienske mediet spurte Ferrero om en tidligere uttalelse fra Riccardo Piatti, som sa at Carlos Alcaraz ikke ville ha kjøpt en yacht til 9 millioner euro hvis han hadde blitt hos Juan Carlos Ferrero. Og Ferrero så ut til å være enig, selv om han ikke sa akkurat de ordene. "Jeg vil, jeg vil kanskje si det. Jeg var en fyr som sa nei til mange ting, men som familien hans. Jeg tror også familien vil prøve å få ham til å holde seg på gulvet hele tiden", var de eksakte ordene fra Ferrero.

Ferrero la ut en uttalelse der han benektet å ha sagt dette, kritiserte medienes feilinformasjon eller mangel på stringens, og la til den nøyaktige transkripsjonen av ordene hans for å klargjøre hva som skjedde.

"Jeg ønsker å reflektere over det ansvaret mediene har når de rapporterer. Når en nyhetssak publiseres, spesielt hvis den påvirker en persons offentlige image eller til og med vedkommendes personlige forhold, er det viktig å verifisere og bekrefte informasjonen før den spres".

"Hvis et intervju siteres eller uttalelser transkriberes, er det minste man kan gjøre å forsikre seg om at de er gjengitt korrekt", la den tidligere tennisspilleren og Roland Garros-finalisten fra 2003 til, og forklarte at han mener at "det å skaffe seg en yacht verken er bra eller dårlig", og at han i intervjuet aldri snakket om utdannelsen til barna sine, slik det ble antydet i overskriftene.