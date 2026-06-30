Tidligere castingdirektør for James Bond forklarer hvorfor hun ikke ville valgt Jacob Elordi, Callum Turner eller Harris Dickinson som den neste 007-filmen

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Mens fans, analytikere og bookmakere alle vil ha sine egne valg, favoritter og begrunnelser for hvorfor en skuespiller bør velges som den nye James Bond for å erstatte Daniel Craig i den neste filmen i serien, er det få som er like erfarne og dyktige til å velge ut 007-stjerner som Debbie McWilliams.

Castingdirektøren har jobbet med James Bond-filmer i fire tiår og har vært med på 13 av de totalt 25 007-filmene, fra For Your Eyes Only i 1981 til No Time To Die i 2021. Hun valgte ut Timothy Dalton, Pierce Brosnan og Daniel Craig, og utenfor Bond-sammenheng oppdaget hun til og med Daniel Day-Lewis - og det sier seg selv at hun vet et og annet om å velge ut en James Bond-skuespiller (og generelt talentfulle skuespillere).

Når det er sagt, og med mange store navn som nevnes i dag, blant annet Jacob Elordi, Harris Dickinson og Callum Turner, hvem ville McWilliams valgt? Ingen av de tre, for å være ærlig.

I et intervju med The Independent forklarte McWilliams: "Det er helt avgjørende at han forblir et fullstendig mysterium. Jeg vil ikke se noen av dem som Bond, fordi vi nå vet så mye om dem. Vi vil vite så lite som mulig om dem personlig, for det er slik spioner er. Vi trenger ikke å vite hvor han handler, hvem foreldrene hans er eller hvor han bor. Vi vil aldri se ham hjemme. Og et avgjørende element i det hele er stillingsbeskrivelsen hans. Han har lisens til å drepe, og vi må tro at han kan gjøre det. Hvis man ikke gjør det, har man mistet publikum."

Med denne tankegangen i bakhodet ser det ut til at vi kan utelukke flere andre favoritter, i hvert fall hvis McWilliams' tidligere erfaring også blir brukt for seriens fremtid. Kort sagt: ikke sats lønnen din på Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Henry Cavill, Jack O'Connell, og sannsynligvis heller ikke Patrick Gibson fra «007 First Light». Men igjen, det er jo Amazon som bestemmer nå...