Tidligere CIA-sjef krever Trump avsatt etter det 25. grunnlovstillegget: "Dette ble skrevet med ham i tankene"

Tidligere CIA-direktør John Brennan har tatt til orde for å fjerne Donald Trump fra embetet, og hevder at den amerikanske grunnlovens 25. grunnlovstillegg i praksis ble "skrevet med ham i tankene".

I et TV-sendt intervju sa Brennan at Trumps nylige trusler mot Iran (inkludert uttalelser som antyder ødeleggelse av hele deres sivilisasjon) viser at presidenten er "klart forstyrret" og uegnet til å fungere som øverstkommanderende. Han advarte om at en slik retorikk utgjør en alvorlig risiko med tanke på den militære makten presidenten har til rådighet, inkludert kjernefysiske kapasiteter.

Brennans kommentarer kommer midt i en periode med økende kritikk av Trumps håndtering av Iran-konflikten, særlig etter sammenbruddet i de nylige forhandlingene og opptrappingen av den militære spenningen. Mer enn 70 demokratiske lovgivere har angivelig tatt til orde for å påberope seg det 25. grunnlovstillegget, som gjør det mulig for visepresidenten og kabinettet å avsette en president som anses ute av stand til å utføre sine plikter.

Det er imidlertid svært usannsynlig at noe slikt vil skje. Trump har fortsatt sterk støtte fra sin administrasjon, inkludert visepresident JD Vance, noe som gjør det vanskelig å nå den politiske terskelen for en avsettelse.