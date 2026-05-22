Tidligere Destiny 2 skribent: "It viser seg at den virkelige Destiny morderen var [ex-CEO] Pete Parsons"

Det kom ut av det blå, og fortsatt føler fansen virkningen, men Bungie har offisielt delt nyheten om at Destiny 2 blir solnedgang. Den siste oppdateringen for prosjektet vil komme om et par uker 9. juni, og mens serverne vil forbli aktive, stopper utviklingen av spillet effektivt.

Selv om du kanskje antar at dette er en forberedelse for Destinys fremtid, kanskje for å skape plass og rom for Destiny 3, hevder en fersk rapport at ingen slike spill er i aktiv utvikling, at Bungie fremdeles lanserer nye Destiny-opplevelser, og at det er planlagt en stor liste med permitteringer som påvirker personalet som har jobbet på Destiny 2 den siste tiden.

Fans er skuffet og til og med rasende, og hele denne situasjonen har til og med sett en tidligere Bungie-skribent dukke opp på sosiale medier for å dele en ganske slående kommentar. I et Bluesky-innlegg uttalte Robert Brookes, som ble permittert fra Bungie for nesten to år siden, ganske enkelt "det viser seg at den virkelige skjebnemorderen var Pete Parsons".

Dette er en referanse til den tidligere Bungie-sjefen som fikk mye kritikk for sin tid i spissen for selskapet. Parsons ledet Bungie til å begynne å sette opp og jobbe med en rekke nye prosjekter, inkludert den endelige utgivelsen som var Marathon, med en stor ambisjon om å gjøre Bungie til et multi-franchise-studio, en oppgave mange live-serviceutviklere virkelig, virkelig sliter med å oppnå.

Den største og mest kontroversielle historien knyttet til Parsons handlet om at administrerende direktør brukte tonnevis av penger på veteranbiler mens de ansatte ble sagt opp, etter at Bungie ble beskyldt for å fremme et sexistisk og giftig arbeidsmiljø, før han til slutt forlot selskapet etter at oppkjøpet av Sony gikk gjennom - en avtale som foreløpigikke har vært gunstig for noen av partene...

Hva er din holdning til Bungie og Destiny-sagaen, og hvor tilskriver du starten på kollapsen?