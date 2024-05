Tidligere Deviation Games-utviklere har angivelig opprettet et nytt Sony-studio

HQ

Tidligere utviklere fra Deviation Games, et indie-studio og tidligere PlayStation-partner, har angivelig dannet et nytt Sony-studio. Dette følger etter at det i mars i år ble kunngjort at Deviation Games ville stenge dørene etter fire år.

Et innlegg delt på LinkedIn fra Deviation-utvikleren Michael Anthony sier: "Hei, jeg hører at mange tidligere Deviation Games-ansatte har satt opp sitt eget studio hos Sony som jobber med en ukjent ny IP.

"Alle de jeg ser som jobber der som har signert, er førsteklasses utviklere, og jeg håper at du kan skape en ny IP i toppklasse med studioet ditt, som forhåpentligvis gir deg all den tiden du trenger for å skape et kvalitetsprodukt uten å måtte forholde deg til byråkrati fra tidligere prosjekter."

I skrivende stund har Sony ennå ikke bekreftet studioets eksistens.