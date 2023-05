Tidligere DICE-veteran Lars Gustavsson jobber med en "neste generasjons nettskytespill av høy kvalitet".

HQ

Lars Gustavsson, en person som jobbet i DICE og fungerte som kreativ leder på Battlefield franchise i mange år, har nå kunngjort dannelsen av et nytt utviklingsstudio som jobber med en "neste generasjons online skytespill av høy kvalitet".

Kjent som TTK Games, vil Gustavsson fungere som administrerende direktør og kreativ direktør hos utvikleren, og har slått seg sammen med en rekke andre tidligere DICE-veteraner for å skape dette studioet. Disse personene inkluderer senior lyddesigner, Daniel Berlin, CTO og teknisk direktør, Vidar Nygren, og art director, Peter Hoyles, som alle også er medstiftere av TTK Games.

Gustavsson uttalte om TTK Games: "For spillere definerer uttrykket 'Time to Kill' hvordan et skytespill føles og hvor raskt det spilles. Vi har gjort det til studionavnet vårt og en del av studiokulturen vår. For oss handler begrepet 'TTK' ikke bare om håndverket bak å finne den perfekte hastigheten eller umiddelbarheten i et spill - det handler om hvordan mennesker har drept tid gjennom spill i tusenvis av år. Gjennom hele karrieren min har jeg laget spill for å oppmuntre til lagarbeid, vennskapelig konkurranse og bruk av hodet og reflekser for å nå et mål og overliste motstanderen. Vi er lidenskapelig opptatt av videospill fordi vi mener det ikke finnes noen bedre måte å slå i hjel tiden på."

Utvikleren har allerede sikret seg betydelig finansiering og rekrutterer nå til en rekke hybrid- og Stockholm-baserte roller, ettersom det er her utvikleren har hovedkontor.

Bortsett fra å vite at spillet TTK Games jobber med er et "neste generasjons online skytespill av høy kvalitet", er lite kjent om tittelen akkurat nå.