Tidligere EA-leder vet ikke om vi vil få se et nytt Mass Effect under saudisk ledelse

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Nylig ble den største private equity-oppkjøpet i historien fullført, da et konsortium ledet av Saudi Public Investment Fund, sammen med Affinity Partners og Silver Lake, kjøpte EA. Fremtiden til spillgiganten er svært usikker akkurat nå, med få sikkerheter på plass. Noe som fansen er svært bekymret for, er det neste Mass Effect-spillet, som selv den tidligere EA-sjefen Emmanuel Rosier mener ikke er noen selvfølge.

«Jeg tror alt er åpent på dette tidspunktet. Jeg mistenker at sport vil forbli hovedfokuset for EA, særlig europeisk fotball, på grunn av den sportens betydning i Saudi-Arabia og i Midtøsten. Man ser mange synergier i den sammenhengen. Man kan også forvente at de vil satse enda mer på e-sport, også med tanke på populariteten til e-sport i Saudi-Arabia og i enkelte andre regioner. Spørsmålet er trolig de mindre kjente IP-ene i EAs portefølje,» sa Rosier til PC Gamer i et nylig intervju.

Når det gjelder mindre IP-er som EA eier, som Ultima og Wing Commander, ser Rosier for seg at disse kan utnyttes av andre studioer mot betaling, eller brukes i mindre prosjekter. «Kanskje mobilspill», sier han.

Det største problemet vil oppstå når de nye eierne ser på flere mellomstore IP-er. Rosier nevner spesielt BioWare og dets serier. «De har slitt som studio, og som merkevare har de slitt de siste årene, og jeg vet ikke om de vil fortsette å finansiere det. Jeg tror det er det største spørsmålet for meg.»

Det er uheldig at BioWares siste spill, Dragon Age: The Veilguard, ble ansett som en fiasko av EA. Dragon Age har aldri vært like populært som Mass Effect, men vi får kanskje ikke se hvordan BioWares romopera kommer tilbake, ettersom Rosier mener at støtten kan trekkes tilbake «veldig, veldig lett.» Hvis de nye eierne ikke kjenner til eller bryr seg om Mass Effect, vil de sannsynligvis ikke ønske å finansiere prosjektet i årevis før vi får se det nye spillet.