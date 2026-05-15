Tidligere Exodus -leder sier at det å drive et studio nesten tok livet av ham

I begynnelsen av året sa James Ohlen, medgrunnlegger av Archetype Entertainment, at han trakk seg fra lederrollen for å utvikle nye verdener i sitt eget selskap og jobbe sammen med Hasbro på et par bøker. Archetype Entertainment ble overlatt i gode hender for å fortsette arbeidet med Exodus, og for Ohlen ble det en etterlengtet pause.

I en samtale med PCGamer sa Ohlen at det å drive et studio var en utfordring han ikke hadde forventet, og som gjorde alvorlig skade på helsen hans. "Jeg har alltid sagt til alle at jeg aldri burde være leder for et studio, for det vil ta livet av meg. Og det tok nesten livet av meg. Det var seks år hvor jeg nesten tok livet av meg," sa han.

Ohlen hadde alltid vært villig til å jobbe lange dager, og han elsket å skape historier og bygge verdener. Men som studioleder opplevde han at han ikke fikk gjort så mye av det, noe som førte til utbrenthet. "Jeg gikk på høygir, og det gikk ut over helsen min, privatlivet mitt og alt mulig annet. Jeg trengte bare å trekke meg tilbake", beskriver han.

Dette er ikke første gang Ohlen har måttet ta et steg bort fra gaming for en stund. Tilbake i 2018 endte han opp med å forlate BioWare etter å ha overvåket Star Wars: The Old Republic. Han ønsket å starte spillet helt på nytt som Star Wars: The New Republic, men planene ble stoppet av EA. Ohlen likte ikke helt størrelsen på MMO-en han hadde vært med på å bygge, og med Exodus visste han også at han var i ferd med å lage nok et massivt spill. "Jeg lurte meg selv med at jeg ikke ville dø inni meg. Men ja, det var bare for mye," sier han.

Exodus er planlagt utgitt tidlig i 2027 for Xbox Series X/S, PS5 og PC.