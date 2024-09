Tidligere Faze-medlem slår verdensrekorden for flest pullups

HQ

Doug "Censor" Martin har nylig slått verdensrekorden for flest pullups på 24 timer. Den pensjonerte Call of Duty-proffen tok utfordringen med å gjøre flest pullups i løpet av 24 timer. Denne utfordringen var ikke noe han bare bestemte seg for å gjøre på et innfall.

Etter å ha trent i årevis for å få kroppen i form, begynte Martin sin reise mot denne verdensrekorden. I fjor klarte han å gjøre pullups i rundt 5 timer, fordi øvelsen var for anstrengende for ham. Nå har han imidlertid klart å overskride sine egne grenser med hele 9250 pullups, noe som knuser den tidligere rekorden.

Martin la ut et bilde av prestasjonen sin på sosiale medier, der seerne også fikk se hendene hans. Fra hevelser til blemmer langs fingrene, er det tydelig at han ikke kommer til å gjøre flere pullups på en stund.

