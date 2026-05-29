Tidligere Ferrari-styreleder sier Luce vil "risikere å ødelegge en legende"

Nylig avduket Ferrari endelig sin første elbil noensinne, Luce, og å si at mottakelsen har vært blandet, ville vært årets underdrivelse. Mens internett allerede har laget en god del memes, har også mer etablerte personer kommet med sine synspunkter.

I et intervju med askanews delte den 78 år gamle tidligere styreformannen i Ferrari, Luca di Montezemolo, sitt syn på Luce-designet, og la oss bare si at han ikke er noen fan :

"Hvis jeg skulle si hva jeg virkelig synes, ville jeg gjøre Ferrari en bjørnetjeneste. Vi risikerer å ødelegge en legende, og det er jeg virkelig lei meg for. Jeg håper de i det minste fjerner den dansende hesten fra bilen."

Men det er ikke alt, for Montezemolo hadde et siste stikk mot det utvendige designet i ermet. Han sa :

"[Luce] er absolutt en bil som kineserne i det minste ikke vil kopiere."

Til tross for kritikken har Ferraris administrerende direktør Benedetto Vigna forsvart Luce og insistert på at elbilen ikke erstatter selskapets forbrenningsdrevne modeller. Ferrari sier at Luce er ment å åpne et nytt kapittel for merket, snarere enn å omdefinere det helt.