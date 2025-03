Tidligere FIFA-president Joseph Blatter og tidligere UEFA-president Michel Platini frikjent for korrupsjon

HQ

Joseph Blatter, tidligere FIFA-president som trakk seg i 2015 i forbindelse med korrupsjonsskandalene, har blitt frikjent for anklager om bedrageri i forbindelse med en betaling på 2 millioner sveitsiske franc (2 millioner euro, 1,6 millioner pund) Blatter gjorde til den tidligere fotballspilleren og daværende UEFA-presidenten Michel Platini i 2011. Begge mennene ble frikjent i 2022, men dommen ble anket av sveitsisk føderal påtalemyndighet. De er nå frikjent på nytt.

Denne saken ble etterforsket av sveitsisk påtalemyndighet, som mistenkte at Blatter hadde forfalsket en svindelutbetaling som "ikke hadde noe juridisk grunnlag". De tiltalte sa at pengene var en forsinket betaling for det arbeidet Michel Platini - tre ganger Ballon d'Or mellom 1983 og 1985 - hadde gjort for FIFA som rådgiver mellom 1999 og 2002. Den sveitsiske føderale domstolen har sagt at det var en "gentlemen's agreement".

Etterforskningen ble satt i gang i 2015, kort tid etter skandalen som rystet FIFA til grunnen, og som endte med at 11 FIFA-tjenestemenn fra CONMEBOL og CONCACAF erkjente seg skyldige i korrupsjon og bedrageri, noe som inkluderte en dramatisk razzia på FIFAs kontorer i Zürich. Blatter ble ikke siktet i skandalen, men gikk av, og med ham forsvant også Platinis håp om å etterfølge ham som FIFA-president.