Tidligere Flamengo-trener Filipe Luís debuterer som manager i Europa i Monaco

HQ

Den brasilianske manageren Filipe Luís debuterer som manager i Europa neste sesong. 40-åringen, som tidligere har spilt for Atlético de Madrid og Chelsea, fikk sparken fra Flamengo i mars etter å ha mislyktes i å gjenta suksessen fra forrige sesong, og slutter seg til AS Monaco neste sesong frem til 2028, som først rapportert av Fabrizio Romano og støttet av andre rapporter torsdag, etter at Luís' etterfølger Sébastien Pocognoli ble vraket.

Filipe Luís ledet Flamengo til serie A-mesterskapet og Libertadores-cupen i 2025, en historisk dobbel, med tre andre titler, som ikke ble etterfulgt av Intercontinental Cup, der de tapte på straffer mot Paris Saint-Germain.

AS Monaco kvalifiserte seg i siste liten til Conference League, og endte på syvendeplass i Ligue 1, en skuffelse sammenlignet med de siste resultatene, som Ligue 1-tittelen i 2016/17 og en andreplass i 2023/24. Filipe Luís erstatter belgiske Sébastien Pocognoli.