Tidligere forsvarsminister har som mål å utfordre Volodymyr Zelensky i kampen om presidentembetet i Ukraina

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Etter å ha blitt fratatt sine plikter som Ukrainas forsvarsminister, har Mykhailo Fedorov nå trådt frem som den største utfordreren til president Volodymyr Zelensky siden Russland invaderte landet for over fire år siden.

Fedorov ble nylig avskjediget av Zelensky forrige måned etter å ha fungert som forsvarsminister i landet i rundt seks måneder, en beslutning som førte til opprør over hele Ukraina, ettersom Fedorov hadde vokst til å bli en ganske populær skikkelse. Hans popularitet skyldtes hans evne til å motivere militæret og forbedre ytelsen ved å satse mer på dataanalyse, et grep som brakte ham på kant med hærens øverstkommanderende Oleksandr Syrskyi. Det var tilsynelatende denne splittelsen mellom de to som førte til at Fedorov ble avsatt fra Zelenskys regjering.

Mens konflikten fortsetter i regionen, ser Fedorov nå ut til å ville utfordre Zelenskys presidentskap i Ukraina, ettersom han nå har krevd krigsrettssaker for å avgjøre hvem som skal lede landet. Problemet er at Ukraina har vært under unntakstilstand helt siden krigen brøt ut, noe som betyr at de tidligere tradisjonelle valgene har vært suspendert siden 2022.

I en video som Fedorov delte på sosiale medier, ifølge BBC News, forklarte politikeren «demokratiet kan ikke holdes som gissel av Russland» og at retten til å velge en leder som skal styre landet er en del av grunnen til at «vi ønsker å forbli en fri europeisk stat».

Det er uklart om det vil bli avholdt noe valg, og Zelensky har ennå ikke svart på videoen.