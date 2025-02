Tidligere fransk kirurg innrømmer "avskyelige handlinger" i rettssak om overgrep mot barn

HQ

I en rettssak som har sjokkert Frankrike, har den tidligere kirurgen Joel Le Scouarnec (74) erkjent sin rolle i det som blir kalt den største overgrepssaken mot barn i landets historie (via Reuters).

Le Scouarnec, som er anklaget for overgrep mot 299 pasienter, hvorav de fleste var under 15 år gamle, har tilstått "avskyelige handlinger" og uttrykt forståelse for den uutslettelige skaden han har forårsaket. Overgrepene fant sted fra 1989 til 2014, hovedsakelig i Nord-Frankrike.

Mange av ofrene skal ha blitt utsatt for overgrep mens de var under narkose, og noen av dem husket aldri overgrepene før politiet koblet navnene deres til hans detaljerte dagbøker, som beskrev overgrepene i detalj. Selv om Le Scouarnec har innrømmet de fleste av anklagene mot ham, har forsvarerne hans antydet at han har til hensikt å klargjøre hvilke handlinger han fullt ut anerkjenner som voldtekt.

Mens ofre, jurister og støttespillere samles i retten, fortsetter rettssaken, som forventes å vare frem til juni, å avsløre systemfeil innenfor både det medisinske feltet og rettssystemet som gjorde det mulig for Le Scouarnec å fortsette sin praksis uimotsagt i årevis. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne historiske saken vil omforme barnevernlovene og det medisinske tilsynet i Frankrike.