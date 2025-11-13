Slik utspilte hendelsene seg på Stade de France 13. november 2015: ros for kameratskapet mellom franske og tyske spillere

HQ

I dag er det ti år siden terrorangrepene i Paris 13. november 2015, en serie koordinerte angrep som begynte i nærheten av Stade de France, der tre bombemenn ikke klarte å komme seg inn på stadion, men detonerte bombevester i nærheten. På det tidspunktet pågikk en vennskapskamp mellom Frankrike og Tyskland, og kampen fortsatte som normalt, mens terroren utspilte seg i resten av byen.

Philippe Tournon, pressesjef for det franske landslaget mellom 1983-2006 og mellom 2010-2018, snakket med RMC Sport om hvordan denne kvelden utspilte seg, effektiviteten av sikkerhetsprosedyrene, mangelen på panikk blant tilskuerne (som fikk vite om hendelsene mens de var på kampen og leste på telefonene sine, mens spillerne og de fleste i staben var uvitende) og kameratskapet mellom de franske og tyske spillerne.

"Siden mange av spillerne kjente hverandre godt, hadde spilt sammen i de samme klubbene og hadde møttes flere ganger under kampene mellom Frankrike og Tyskland, utviklet det seg en ekte kameratskapsfølelse, og noen ble sittende lenge. De begynte å prate stående, så satte de seg ned langs veggen, på gulvet. Vi kom med smørbrød, en liten øl, en brus, og så satt de og småpratet", forteller Tournon.

Franske og tyske spillere hjalp hverandre i løpet av den vanskelige natten

Siden stadion var avsperret av politiet, fikk ingen lov til å forlate stedet. Spillerne på begge lag fikk høre om hendelsene på TV i tunneler og salonger. Tyskerne ønsket å dra med fly umiddelbart, men kunne ikke bestille et fly så raskt, så det var Didier Deschamps (fransk hovedtrener, den gang og nå) som tok avgjørelsen om at ingen fra laget skulle forlate stadion før de var sikre på at tyskerne ville komme seg trygt til Le Bourget flyplass.

"Alle var dypt berørte, og ble sittende i det som virket som uendelige minutter med øynene klistret til TV-skjermene som bombarderte oss med katastrofale bilder", sier Tournon. Antoine Griezmanns søster kom seg trygt ut av Bataclan-konserten, men fetteren til Lassana Diarra døde i angrepene. Til tross for det spilte de alle en ny vennskapskamp i England tre dager senere.

"Sikkerhetsprosedyrene var effektive, og det fortjener ros"

Ingen på banen visste hva som foregikk før sluttsignalet. Deschamps ble kort informert om "uroligheter" i pausen, de kunne se president François Hollande gå tidlig, og tilskuere som så på telefonene sine, så de mistenkte at noe hadde skjedd. "Jeg forlot plassen min for å bli med Frédéric Calange, TF1s reporter på stedet, som hadde ansvaret for intervjuer etter kampen. Og der var Frédéric fortvilet. Han sa det til meg: "Vi går over til spesialdekning så snart sluttsignalet går, og vi avslutter. Det er flere titalls døde i Paris."

"Dette er en anledning til å si at den unektelig dramatiske hendelsen ble håndtert perfekt, uten panikk. Republikkens president forlot stadion, folk var informert om situasjonen via mobiltelefonene sine, og det oppstod ingen større panikk. Da de forlot stadion, var det umulig å komme ut av Stade de France, siden området var avsperret; alle gikk inn på banen. Sikkerhetsprosedyrene var effektive, og det fortjener ros."

Er det riktig å ha en ny fotballkamp samme dag ti år senere?

Nøyaktig ett år senere spilles det en ny fotballkamp på stadion. Frankrike kan sikre seg kvalifisering til VM 2026 hvis de vinner i Ukraina. Kaptein Kylian Mbappé sier at de vil hylle ofrene og de som ble rammet fysisk eller psykisk.

På spørsmål om en kamp ikke burde finne sted ti år senere, mener Tournon at "vi ikke må helliggjøre datoer eller dvele ved tidligere hendelser". "Hvis vi gjør hver eneste dato hellig for dem som allerede har forårsaket tragedier, blir det vanskelig å holde seg til kalenderen. Til tross for all respekt jeg har for mine korsikanske venner og for 5. mai, datoen for Furiani-katastrofen, må vi ikke glemme, vi må huske, men vi må ikke helliggjøre datoer eller dvele ved fortidens hendelser. Det er mitt synspunkt, men jeg respekterer alle andre meninger."