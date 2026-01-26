Tidligere fransk senator tiltalt for å ha dopet en parlamentsmedlem

HQ

En tidligere fransk senator, Joël Guerriau, har blitt stilt for retten i Paris, anklaget for å ha dopet en politikerkollegas drink med MDMA i en sak om påståtte seksuelle overgrep som har rystet fransk politikk.

Guerriau (68), en sentrumspolitiker som representerer Loire-Atlantique, skal ha servert et dopet glass champagne til Sandrine Josso (50), et parlamentsmedlem fra sentrumspartiet, i november 2023. Josso rapporterte om hjertebank, kvalme og problemer med å stå oppreist, men klarte å rømme fra leiligheten sin og søke hjelp fra kolleger og ambulansepersonell.

Joël Guerriau // Shutterstock

Guerriau, som trakk seg fra senatet i oktober i fjor, er blant annet tiltalt for å ha administrert et stoff for å begå seksuelle overgrep og besittelse av narkotika. Han nekter for å ha hatt til hensikt å begå overgrep, og advokaten hans hevder at "drinken ble servert ved et uhell".

Josso, som er en ledende forkjemper mot narkotikafasilitert seksualkriminalitet, har beskrevet hendelsen som et sjokkerende svik fra en hun anså som en venn. Hun brukte overlevelsesinstinktet sitt og en taxi-app for å flykte, og senere leverte hun inn en politianmeldelse med hjelp fra parlamentariske ledere.

Hvis Guerriau blir dømt, kan han risikere opptil fem års fengsel for overfall med narkotika og ti år for besittelse. Rettssaken vil også ta for seg hans internettaktivitet i dagene før den påståtte hendelsen...