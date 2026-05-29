Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Halo Infinite

Tidligere Halo Studios art director krever etterforskning av "uetiske og ulovlige handlinger" begått av Halo-ledelsen

Glenn Israel hevder at Halo Studios-ledelsen står bak "nedgangen til det som en gang var Xbox-flaggskipet."

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Glenn Israel, tidligere art director i Halo Studios, har lagt igjen en klage på Microsofts tilbakemeldingsportal, der han krever en tredjepartsetterforskning av ledelsen bak Halo Studios. Israel hevder at ledelsen har "begått og fortsetter å begå en rekke uetiske og ulovlige handlinger til skade for franchisen, dens utviklere og samfunnet."

Innlegget i seg selv er ikke veldig langt, og går ikke i detalj om hva disse handlingene er, men Israel sier at han i løpet av sine to siste år i selskapet "personlig var vitne til eller ble utsatt for disse handlingene, rapporterte dem behørig, og møtte gjengjeldelse fra både studioledelse og Microsoft HR." Han vil gjerne se en etterforskning, ettersom "spillerne fortjener å få vite omstendighetene bak nedgangen til det som en gang var XBOX-flaggskipet."

Israel selv forlot Halo Studios mot slutten av fjoråret, hvor han kom med en illevarslende melding om frihet til å velge for utviklere. Det er tydelig at uansett hva som førte til hans avgang, har hendelsene hatt en ganske stor effekt på Israel, noe som har ført til hans siste innlegg.

Mange av kommentarene under Israels krav er støttende. "Dette må skje", skriver en kommentator. En annen sier "Dette er den beste ideen siden Halo selv." Det er tydelig at mange også synes Halo har lidd en alvorlig tilbakegang de siste årene, og det er vanskelig å ikke se trenden. Enten du fortsatt elsker spillene eller ikke, har ikke serien det samme kvelertaket på oss som den hadde på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet. En etterforskning kan fortelle oss om det foregår noe i Halo Studios, men det er ikke sikkert at det umiddelbart bringer oss tilbake til de gode gamle dager.

Halo Infinite

Relaterte tekster

0
Halo Infinite (Flerspiller)Score

Halo Infinite (Flerspiller)
ANMELDELSE. Skrevet av Ruben Jones

Flerspilleren i Halo er hellig, men etter å ha levd i årevis som en frafallen Halo-entusiast, kan 343 Industries få meg til å tro igjen?

0
Halo Infinite (Kampanjen)Score

Halo Infinite (Kampanjen)
ANMELDELSE. Skrevet av Ruben Jones

Etter en skuffende presentasjon av kampanjen i fjor ble Halo Infinite utsatt et helt år. Er det sant det de sier om den som venter på noe godt?

1
Halo Infinite når veis ende

Halo Infinite når veis ende
NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Den neste store oppdateringen blir offisielt den siste, og studioet vender oppmerksomheten mot fremtiden og et helt nytt kapittel i Halo-sagaen.



Loading next content