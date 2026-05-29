Tidligere Halo Studios art director krever etterforskning av "uetiske og ulovlige handlinger" begått av Halo-ledelsen

Glenn Israel, tidligere art director i Halo Studios, har lagt igjen en klage på Microsofts tilbakemeldingsportal, der han krever en tredjepartsetterforskning av ledelsen bak Halo Studios. Israel hevder at ledelsen har "begått og fortsetter å begå en rekke uetiske og ulovlige handlinger til skade for franchisen, dens utviklere og samfunnet."

Innlegget i seg selv er ikke veldig langt, og går ikke i detalj om hva disse handlingene er, men Israel sier at han i løpet av sine to siste år i selskapet "personlig var vitne til eller ble utsatt for disse handlingene, rapporterte dem behørig, og møtte gjengjeldelse fra både studioledelse og Microsoft HR." Han vil gjerne se en etterforskning, ettersom "spillerne fortjener å få vite omstendighetene bak nedgangen til det som en gang var XBOX-flaggskipet."

Israel selv forlot Halo Studios mot slutten av fjoråret, hvor han kom med en illevarslende melding om frihet til å velge for utviklere. Det er tydelig at uansett hva som førte til hans avgang, har hendelsene hatt en ganske stor effekt på Israel, noe som har ført til hans siste innlegg.

Mange av kommentarene under Israels krav er støttende. "Dette må skje", skriver en kommentator. En annen sier "Dette er den beste ideen siden Halo selv." Det er tydelig at mange også synes Halo har lidd en alvorlig tilbakegang de siste årene, og det er vanskelig å ikke se trenden. Enten du fortsatt elsker spillene eller ikke, har ikke serien det samme kvelertaket på oss som den hadde på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet. En etterforskning kan fortelle oss om det foregår noe i Halo Studios, men det er ikke sikkert at det umiddelbart bringer oss tilbake til de gode gamle dager.