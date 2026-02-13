Tidligere Juventus-manager Igor Tudor ansatt som ny Tottenham-manager

HQ

Igor Tudor har blitt ansatt som manager for Tottenham Hotspur, men kun ut sesongen. Kroaten, som sist var manager i Juventus, men som kun varte i åtte måneder i 2025, har takket ja til en midlertidig rolle i den kriserammede engelske klubben, som ligger nær nedrykkssonen og ikke har vunnet på de åtte siste kampene.

Tudor vil etterfølge Thomas Frank, som fikk sparken denne uken, og selv om han ikke har blitt sett på som en langsiktig erstatter, har han en historie med å gjøre en umiddelbar forskjell i andre klubber der han har jobbet, og det er det Tottenham trenger, ifølge BBC.

Før Juventus, hvor han fikk sparken på grunn av dårlige resultater, har han jobbet i Lazio, Marseille, Galatasaray og Udinese. Hans eneste trofé som manager var den kroatiske cupen i 2013, som han vant med Hajduk Split.