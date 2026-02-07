Tidligere Kansas City Chiefs-spiller Darron Lee arrestert for drap på kjæresten

HQ

Darron Lee, tidligere amerikansk fotballspiller som jobbet som linebacker for New York Jets, Kansas City Chiefs og Buffalo Bills, er arrestert og siktet for å ha drept kjæresten sin.

Politiet fant offeret i en bolig i Chattanooga, Tennessee torsdag 5. januar. Til tross for forsøk på å redde livet hennes, var kvinnen allerede død, og Lee ble arrestert på stedet, siktet for overlagt drap og manipulering av bevismateriale.

Darron Lee, som ble valgt i første runde for New York Jets i 2016, fikk sparken fra laget i 2019 på grunn av disiplinære problemer og dårlig form, ifølge BBC.

Han var med på Kansas City Chiefs-laget som vant Super Bowl i 2020 sammen med Travis Kelce, selv om Lee ikke spilte i kampen. Han begynte i Las Vegas Raiders i 2021, men ble løslatt to måneder senere og spilte aldri igjen. Han hadde blitt arrestert tidligere i 2023 for overfall og vold i hjemmet.