Tidligere Lakers-spiller og NBA-mester Elden Campbell døde 57 år gammel: Huskes for sin rolige personlighet

Elden Campbell, tidligere NBA-spiller som spilte mellom 1990 og 2005, inkludert ni år i Los Angeles Lakers, sammen med Shaquille O'Neal og Kobe Bryant, og senere for Detroit Pistons, der han vant NBA-mesterskapet i 2004, er død, 57 år gammel. Dødsårsaken ble ikke kunngjort.

Han hadde et gjennomsnitt på 10,3 poeng og 5,9 returer i sine 1044 kamper i løpet av 15 sesonger. De som kjente ham, berømmet mest av alt personligheten hans, en lavprofilert person som ikke likte å stå i rampelyset, men som var profesjonell og avslappet. Tidligere Laker-spiller Byron Scott, som kjente Campbell fra high school, sa til LA Times at han var "bare så kul, ingenting satte fart på ham. Han kom til å ta seg god tid. Han var bare rolig. Han var en så bra fyr".

Hans tidligere trener på Clemson, collegelaget der han spilte før han begynte i NBA, la til at han var "en enestående, givende person".

"Det eneste negative jeg vil si om ham, er at han hadde potensial til å bli en stor spiller", sier Scott, som mener at han aldri fikk utnyttet sitt potensial, til tross for sine ferdigheter. "Han ønsket ikke å være stor, for å være ærlig. Han ville bare spille. Men for en bra fyr".