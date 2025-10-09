Tidligere ledere i Elder Scrolls Online danner nytt selvfinansiert studio

HQ

Dessverre, etter kanselleringen av Project Blackbird tidligere i år, ble en god del av de ansatte i Zenimax Online Studios sagt opp. Men på den lysere siden av saken ser det ut til at noen av de oppsagte medarbeiderne nå går sin egen vei i det splitter nye Sackbird Studios.

Som annonsert via sin egen nettside, er Sackbird Studios selvfinansiert, uten eksterne investorer. Det er eid av de ansatte, noe som betyr at de som lager spillene har full kreativ kontroll over spillene sine.

"Etter mange år i AAA-bransjen ønsket vi friheten til å ta smarte risikoer uten å vente på grønt lys eller jage kvartalsmål", sier David Worley, COO i Sackbird. "Vi er fullt ut eid og finansiert av de ansatte, noe som betyr at vi bare svarer til folk som er lidenskapelig opptatt av spill."

"Da jeg fikk vite at Blackbird ble kansellert og at mange mennesker mistet jobben, tente det en ild i oss. Vi innså at den beste måten å beskytte håndverket vårt - og teamet vårt - på, var å skape et studio der kreativ uavhengighet ikke er til forhandling", la administrerende direktør Lee Ridout til.

Sackbird Studios kunngjorde ikke sitt første prosjekt, men de jobber med et spill for PC og konsoller. Vi forventer mer fra studioet når det er klart til å dele.