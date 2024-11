Tidligere Microsoft-sjef og Red Dead Redemption 2-utvikler grunnlegger nytt studio

HQ

Sajid Farooq, tidligere leder og DirectX-ansvarlig hos Microsoft, og den tidligere Red Dead Redemption 2-utvikleren James Rackliffe har dannet et nytt studio som åpner dørene i Richmond, Virginia. Studioet, ILHAM, skal lage spill som henter inspirasjon fra Midtøsten og indiske subkontinentale kulturer.

Både Farooq og Rackliffe har over 20 års erfaring fra enten teknologigiganter eller spillgiganter, og de bruker denne erfaringen til å lage sin debuttittel, som blir et åpent overlevelsesspill i en unik verden inspirert av kulturer i Midtøsten og Sør-Asia.

"Alle utviklere ønsker at folk skal kjøpe spillet deres. Men for oss er målet å skape noe

noe større enn ren underholdning. Vi ønsker å skape noe som blir værende hos deg

lenge etter at du er ferdig med å spille ... Noe som først og fremst underholder deg, men som også

noe som først og fremst underholder, men som også lar deg oppdage en dypere åndelig mening," sier Farooq om prosjektet. "Jeg er begeistret over å kunne gi liv til et spill som dykker ned i Midtøstens historie - en verden av historie, mystikk og åndelighet som vestlige spill sjelden utforsker", la Rackliffe til.

Det er ingen utgivelsesdato eller tittel for spillet ennå, men det vil være på vei til konsoller og PC når det slippes. Sjekk ut et stykke konseptkunst fra denne debuttittelen nedenfor :