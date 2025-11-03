Tidligere Movistar-rytter suspendert av UCI forsikrer at han er "ren idrettsutøver og en person med integritet"

HQ

Oier Lazkano, den spanske rytteren fra Red Bull-Bora Hansgrohe, har forsvart sin uskyld etter å ha blitt suspendert av UCI på grunn av uregelmessigheter i hans Biological Passport (en individuell elektronisk journal med resultatene av alle antidopingtester) mellom 2022 og 2024, da han jobbet for Movistar Team. Som en konsekvens av dette sa hans nåværende lag, Red Bull, opp kontrakten hans, bekreftet at han ikke lenger er en del av laget og slettet ham fra nettsiden.

En sjokkert Lazkano benektet alle anklager i en uttalelse sendt til AS, og sa at han vil ta alle nødvendige skritt for å renvaske navnet sitt, og stoler "på sannhet og sportsjustis" mens prosessen fortsetter. Lazkanos suspensjon vil være på ubestemt tid.

"Jeg har aldri brukt dopingmidler eller forbudte metoder. Jeg er en ren idrettsutøver og en person med integritet. Jeg vil fortsette, med besluttsomhet og åpenhet, å forsvare mitt navn og min profesjonelle verdighet. Karrieren min er bygget på innsats, dedikasjon, ærlighet og daglig arbeid", sa han.

Hans tidligere lag Movistar sa at alle kontroller som han ble utsatt for av forskjellige nasjonale og internasjonale organisasjoner var negative, så "det var materielt umulig å vite, eller til og med ane, noen anomali som den som nå er presentert i prosedyren som ble åpnet av International Cycling Union."

Lazkanos siste ritt var Paris Roubaix i april. Hans beste resultater kom med Movistar, inkludert seier i Clásica Jaén i 2024, tredjeplass i Kuurne-Brussel-Kuurne og en topp ti-plassering i Critérium du Dauphiné.