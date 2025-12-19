Tidligere NASCAR-fører Greg Biffle og hans familie omkom i en flyulykke i North Carolina

HQ

En flyulykke i North Carolina har drept den tidligere NASCAR-føreren Greg Biffle, 55, sammen med sin kone, sine to barn og tre andre personer. Flyet var et forretningsfly, en Cessna C550, som styrtet under landing på Statesville Regional Airport rundt kl. 10:20 lokal tid torsdag (16:20 CET, 15:20 GMT).

Flyet var eid av et selskap knyttet til Biffle. Ifølge lokale medier omkom de sju personene i flyet, deriblant hans kone og medlemmer av hans nærmeste familie. Senere ble det rapportert at sønnen Ryder (5) og datteren Emma (14) omkom i krasjet. De var på vei til Florida på en familietur.

Greg Biffle, med kallenavnet Biff, disputerte 515 NASCAR Cup Series-løp i løpet av 16 år, med 19 seire og 13 poler. Han endte på andreplass i 2005-sesongen. Han var også NASCAR Busch Series-mester i 2002. Han trakk seg fra racing i 2022, og ble kåret til en av NASCARs 75 største sjåfører i 2023.