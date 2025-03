Tidligere Nintendo-ansatte tror populariteten til Mario Kart 8 kan redusere behovet for Mario Kart 9

Teknisk sett ble Mario Kart 8 opprinnelig utgitt i 2014 for Wii U. Det var populært på den konsollen også, men det var med den oppdaterte deluxe-versjonen for Switch at det virkelig tok av, med over 67 millioner solgte eksemplarer.

HQ

Teknisk sett gjør dette Switch til den eneste Nintendo-konsollen siden NES som ikke har fått et nytt Mario Kart -spill, bare en remaster. Men for Switch 2, Mario Kart 9 er allerede bekreftet, og på onsdag bør vi finne ut mer om det. Selv om det er en sikker hit, er det ikke alle som er overbevist om at det vil fly ut av hyllene på samme måte som den nåværende tittelen.

Tidligere Nintendo-ansatte Kit og Krysta har nå kommentert dette på sin YouTube-kanal og forklarer (via NintendoLife) hvorfor vi kanskje bør holde håpet i sjakk :

Krysta: "Hvis du vil spille det nye, må Timmy også kjøpe en ny konsoll til 400 dollar, jeg er ikke sikker på at mamma er overbevist om det"

Kit: "Akkurat, igjen - jeg er ikke i tvil om at dette kommer til å bli et fantastisk spill, jeg er ikke i tvil om at alle Mario Kart selger godt, men når det gjelder den bakken som akkurat dette må over ... dette er Nintendos mål ... vi må gjøre det bedre enn det forrige - kommer dere virkelig til å gjøre det bedre enn 75 millioner?"

Hva tror du, vil den suverene Mario Kart 8 Deluxe redusere behovet for Mario Kart 9, og hvordan tror du oppfølgeren vil klare seg mot den åttende?