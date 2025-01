Tidligere Nintendo-medarbeider sier at selskapet er "ukomfortabelt" med Switch 2-lekkasjene Men bemerker at det er bra at de planlagte spillene har blitt holdt hemmelig for det meste.

HQ Det er kanskje ikke overraskende at ting lekker i spillindustrien. Det er ofte tusenvis av mennesker involvert i virkelig store prosjekter, og ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Lokkemiddelet med å eksponere noe for verden først fører derfor til at informasjon blir avslørt lenge før den er tiltenkt. Det hører imidlertid til sjeldenhetene at en konsoll er så fullstendig kompromittert som Switch 2. Mye tyder på at vi nå vet hvordan den ser ut, hvilken ytelse den har, hvordan de nye Joy-Cons fungerer, hvilke funksjoner den har, og mye mer. Nå har en tidligere Nintendo-ansatt kommentert saken i en Patreon-video. Det er en tidligere Nintendo-direktør for markedsføring av sosiale medier og originalt innhold ved navn Kit Ellis, som sier at Nintendo ikke er fornøyd med denne utviklingen (transkribert av GamesRadar) : "Det er ikke en god tid for dem nå, det er en ubehagelig tid for dem nå, de liker ikke det som skjer, men når de først kunngjør denne tingen, og viser spill, og de er i gang, og de deler informasjonen sin ... mye av dette kommer til å være i bakspeilet." Men Ellis tror ikke Nintendo er altfor bekymret, for det viktigste er spillene, og de har klart å holde et lokk på dem, sier han. Selv om det går rykter om Mario Kart 9 ved konsollanseringen, er dette mye mer vage spekulasjoner enn maskinvarelekkasjene. Hva tror du, vil Nintendo bli påvirket av alle lekkasjene som risikerer å gjøre Switch 2 mindre spennende og overraskende ved avdukingen?