Tidligere OL-deltaker avviser påstanden om at han skal ha vandalisert speilbassenget i Washington D.C.

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Du er kanskje klar over den pågående situasjonen rundt det ikoniske speilbassenget i Washington D.C., men hvis ikke, la oss gi deg en rask oppfriskning.

President Donald Trump mente at landemerket hadde blitt forlatt i uorden av tidligere presidenter (uten å glemme at Trump selv satt i embetet mellom 2017 og 2021...) og bestemte seg for å bevilge 14 millioner dollar til oppussing av bassenget. Målet var å fjerne algene som hadde dannet seg, samtidig som det ble lagt inn en ny bunn i fargen på det amerikanske flagget for å gi bassenget et nytt utseende. Kort tid etter kom imidlertid algene tilbake, og den nye bunnen begynte å flasse av, noe som førte til flere problemer som måtte løses og utbedres.

Siden denne situasjonen har Trump ved flere anledninger hevdet at bassenget har blitt utsatt for hærverk, og et slikt eksempel er den 67 år gamle David Hearn, som angivelig ble arrestert for å ha utsatt bassenget for hærverk på fredag. Hearn, en tidligere olympisk kanopadler, har uttalt at dette er usant, og at han bare syklet forbi bassenget da han bestemte seg for å strekke hånden ned og ta på bunnen for å forstå bassengets tilstand, men dette hindret ikke Nasjonalgarden og parkpolitiet i å arrestere ham.

Ifølge Sky News har Hearn nå kommet med en uttalelse der han nevner at han bare var «en nysgjerrig borger» og at han «stakk hånden ned for å se hvordan det føltes. Det var veldig gummiaktig.» Han søker nå også juridisk hjelp, da han er innkalt til å møte i retten i juli for å svare for disse anklagene.

Selv om det kan virke som en bagatell, har Trump vært svært tydelig på at han vil straffeforfølge de som «vandalisere» bassenget, og i en nylig uttalelse på Truth Social la presidenten til: «Dette er svært alvorlige forbrytelser som har å gjøre med ødeleggelse av nasjonale monumenter. Årevis i fengsel!»