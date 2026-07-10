Tidligere OL-deltaker erklærer seg ikke skyldig i anklager om hærverk mot Reflecting Pool i Washington D.C.

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Hvis du har fulgt med på Gamereactors World News-dekning de siste ukene, er du sikkert kjent med hendelsene rundt den tidligere olympiske kanopadleren David Hearn og Reflecting Pool i Washington D.C. Det omstridte landemerket har vært i nyhetsbildet etter mislykkede renoveringsforsøk som president Donald Trump tilskriver hærverk, og Hearn ble involvert i saken etter å ha blitt arrestert av amerikanske nasjonalparkmyndigheter som hevder at han tuklet med den nye belegningen på bunnen av bassenget.

Nylig ble Hearn tiltalt for hærverk, og den amerikanske statsadvokaten for District of Columbia, Jeanine Pirro, uttalte at Hearn begikk en «bevisst handling» av hærverk som forårsaket skader for mer enn 1 000 dollar, og at dette er en «sak med overveldende bevis».

Ifølge BBC News står Hearn overfor en tiltale for grovt hærverk, der han anklages for å ha forårsaket skader for 1 000 dollar. Til tross for disse anklagene holder Hearn imidlertid fast ved at han ikke vandaliserte bassenget, at han ikke er skyldig, og at han snarere bare berørte et stykke av bassengforingen som var «delaminert».

Hearns advokat, Norm Eisen, uttalte: «Hvis Mr. Hearn kan tiltales for en grov forbrytelse for å ha berørt Reflecting Pool, er alle amerikanere i fare. Det er ikke en forbrytelse å berøre Reflecting Pool, å berøre vann, i USA.»

Neste fase i denne saken er en rettshøring som er planlagt til 5. august.