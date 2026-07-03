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Det ser ut til at den tidligere olympiske utøveren David Hearn ikke vil slippe lett unna for angivelig å ha vandalisert foringen på bunnen av Reflecting Pool i Washington D.C. Bassenget har nylig vært gjenstand for renoveringer, som ikke akkurat har gått så glatt som planlagt, men president Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at problemene i hovedsak skyldes hærverk mer enn noe annet.

Hearn er en av dem som er siktet for hærverk mot det ikoniske bassenget, da kanopadleren nylig ble pågrepet av lokale myndigheter for angivelig å ha ødelagt foringen på bunnen av bassenget – noe Hearn benekter på det sterkeste.

Den siste utviklingen i saken er imidlertid at den tidligere olympiske utøveren nå er tiltalt for disse påstandene, og den amerikanske statsadvokaten for District of Columbia, Jeanine Pirro, hevder at Hearn begikk en «bevisst handling» av hærverk og at dette forårsaket skader for mer enn 1 000 dollar. Pirro hevder videre at «dette er en sak med overveldende bevis.»

Det har foreløpig ikke kommet ytterligere informasjon, men ifølge Sky News påpeker Pirro også at det allerede er foretatt seks andre arrestasjoner for forseelser i forbindelse med hærverket mot bassenget.