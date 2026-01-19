Tidligere Paradox-sjef blir med i den svenske strategiutvikleren Winterkeep Interactive

HQ

Det svenske strategistudioet Winterkeep Interactive får litt av en omrokkering i ledelsen. Mattias Wiking, tidligere Paradox Arctic-grunnlegger med roller i Starbreeze, Grin og Turborilla, tar over som administrerende direktør etter Karl Emdin.

Emdin, som ledet Winterkeep gjennom de tidlige stadiene, blir værende i selskapet som styreleder. "Jeg er veldig glad for at Mattias tar over som administrerende direktør", sier han i en pressemelding. "Han kjenner teamet vårt og det vi bygger her, og han bringer med seg massevis av erfaring og et enormt internasjonalt nettverk innen gaming. Det har vært flott å være administrerende direktør, men nå kan jeg fokusere 100 % på spillutviklingen, som er det jeg gjør best. Det føles fantastisk å ha Mattias som leder, og det vil gjøre teamet vårt sterkere og mer allsidig enn noensinne."

Mattias, som er avbildet nedenfor, hadde følgende å si om sin nye rolle: "Det føles virkelig som å komme hjem. Jeg har jobbet tett med alle i studioet tidligere, og vi har en klar felles forståelse av målene og den langsiktige retningen. Winterkeep har en sjelden kombinasjon av erfaring, ambisjoner og kultur. Jeg gleder meg til å lede og utvikle studioet, og bygge videre på dette fundamentet sammen med teamet."

Winterkeep jobber for tiden med et fantasy-strategisk 4X-spill, som etter planen skal settes i full produksjon mot slutten av 2026. Winterkeep er fortsatt på jakt etter partnere, men har for tiden Behold Ventures i ryggen. Beholds grunnlegger og administrerende partner Karl Magnus Troedsson sa at Wilkings utnevnelse som administrerende direktør er "den siste brikken i puslespillet", og la til at "med Mattias inn som administrerende direktør, har studioet nå det lederskapet som trengs for å ta selskapet videre."