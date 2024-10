Tidligere PlayStation-sjef: Å basere seg på videospill-blockbustere er en "dødsdom"

HQ

Mange hevet øyenbrynene da Shawn Layden i 2019 kunngjorde at han ville forlate Sony, PlayStation og stillingen som sjef for SIE Worldwide Studios. Det var utbredte spekulasjoner om at en krangel lå bak avgjørelsen, og at han ble erstattet av Jim Ryan, men han har i ettertid hevdet i intervjuer at dette ikke var tilfelle.

Uansett årsak har han mer innsikt i spillbransjen enn de fleste av oss - og han er dessverre ikke fornøyd med dagens status. I dag tar det så lang tid å utvikle spill at store serier ofte hopper over en hel generasjon. For eksempel ble det ikke gitt ut noe nytt hovedspill til The Elder Scrolls eller Grand Theft Auto til PlayStation 4 eller Xbox One, og det vil nesten helt sikkert ikke komme noe nytt Red Dead Redemption eller Fallout denne generasjonen, og et studio som Naughty Dog har så langt ikke gitt ut et eneste nytt spill til PlayStation 5 utover gjenutgivelser.

Layden mener dette er en "dødsdom" for spillverdenen, og han sier at den kreative tørken er enorm fordi ingen tør å ta risiko. Her er hva han sa på Gamescom Asia (via GamesIndustry) :

"I dag er inngangskostnadene for å lage et AAA-spill på et tresifret millionbeløp. Jeg tror naturlig nok at risikotoleransen synker. Og du [ser] på oppfølgere, du ser på etterligninger, fordi finansfolkene som trekker linjen sier: 'Vel, hvis Fortnite tjente så mye penger på så lang tid, kan min Fortnite-kopi tjene dette på så lang tid. Vi ser en kollaps i kreativiteten i spill i dag [med] studiokonsolidering og de høye produksjonskostnadene.

Hvis vi bare kan få litt mer interesse og spenning og eksponering for disse spillene med lavere budsjett, men som er superkreative og super uvanlige [type] spill ... Jeg vil gjerne se mer av det. For hvis vi bare skal stole på at blockbusterne skal få oss gjennom, tror jeg det er en dødsdom."

Layden kommenterer også hvordan spillutviklingen har endret seg, der han mener at underholdningsverdien nå er sekundær:

"[Tidligere] brukte vi mye mer tid på å se på spill og ikke spørre "hvordan tjener du penger", "hva er planen for tilbakevendende inntekter" eller "hva er abonnementsformelen din"? Vi stilte det enkle spørsmålet: Er det morsomt? Har vi det gøy? Hvis du svarte ja på de spørsmålene, fikk du vanligvis grønt lys."

Som vi tidligere har rapportert, har Layden lenge etterlyst en tilbakevending til mindre komplekse spill som ikke trenger å være så utrolig oppblåste. Det er noe som utvilsomt vil tillate flere spillutgivelser, der det tidligere var vanlig at hele trilogier ble utgitt for en enkelt konsoll, for eksempel Gears of War og Mass Effect.

Hva tenker du selv, er det bare tull fra Layden, eller er det på tide at spillbransjen nedskalerer ambisjonene og prøver å fokusere mer på å levere underholdning igjen?